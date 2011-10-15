Заложников в Ливии больше не бьют и разрешают смотреть о Тимошенко

Украинские заложники в Ливии жалуются, что представители Посольства Украины не информируют их о ходе переговоров об их освобождении.

Об этом пишет газета “Сегодня” со ссылкой на одного из заложников - 59-летнего одессита Александра ШАДРОВА.

А.ШАДРОВ отметил, что украинцы оказались в пленниках задолго до того, как их захватили повстанцы. «Когда в Ливии началась война, нас насильно «мобилизовали» военные КАДДАФИ. Они принуждали нас ремонтировать их системы ПВО, угрожая расправой не только над нами, но и над нашими семьями на родине. Мол, у них есть на всех полное досье. Но толком начать ремонт техники мы не успели, нас захватили повстанцы», - сказал он.

Одессит уверяет, что наемников среди пленников никогда не было, а его коллеги - инженеры, техники, повара и водители - поехали в Ливию на заработки для обслуживания нефтяных скважин.

По словам А.ШАДРОВА, большинству заложников - хорошо за пятьдесят. Он отметил, что ливийцы захватывали украинцев в «голливудском» стиле - под дулами автоматов затолкнули в несколько автомобилей и перевезли в другой район, а тем, кто возмущался арестом, досталось прикладами автоматов. «Особо поколотили моего сына Максима, он попытался заступиться за меня. Его побили прикладом автомата по голове. После ареста нас допрашивали несколько дней, пытаясь выбить признания, что мы были «наемниками» у КАДДАФИ, снова грозили расправиться с семьями», - отметил А.ШАДРОВ.

По его словам, затем повстанцы отобрали у украинцев все личные вещи, деньги и мобильные телефоны. По словам украинцев, пленных на допросах пугали трескотней автоматных очередей за окном, утверждая, что расстреливают украинцев, которые «уже сознались в работе на КАДДАФИ», могли даже сымитировать расстрел прямо на допросе, пустив пулю над головой пленника.

Под давлением А.ШАДРОВУ пришлось написать признание, что его «вынудили ремонтировать технику для армии КАДДАФИ». Но вскоре, отметил он, видимо, осознав, что украинские пожилые технари вовсе не похожи на «снайперов», повстанцы оставили их в покое.

Сейчас пленники живут все вместе на территории огороженного «кэмпа» - лагеря с несколькими коттеджами. Кормят их, по словам А.ШАДРОВА, довольно прилично: на завтрак - хлеб, сыр и молоко, на обед - рис с мясом или макароны «по-флотски», а на ужин - местная каша «кус-кус» или вареные бобы. Пленным разрешено прогуливаться по территории лагеря, однако за ворота выходить запрещено. На территории есть турники и спортивные снаряды, также украинцы смотрят телевизор и главная тема - Юлия ТИМОШЕНКО.

«Иногда приходит к нам сотрудник украинского Посольства. Но вместо того, чтобы поддержать, нагоняет негатив. Рассказывает, что нас могут перевести в более худшие условия. А о том, как идут переговоры - молчит», - сказал А.ШАДРОВ.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

5 сентября в МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди задержанных одна женщина.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 сентября поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы внешней разведки Григорию ИЛЬЯШОВУ принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.