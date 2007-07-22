Семеро граждан Украины ожидают депортации из Израиля

Семеро граждан Украины находятся в израильском следственном изоляторе временного содержания в ожидании депортации.

Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на иммиграционную полицию Израиля, из семи украинских граждан, которые находятся в специальном СИЗО в городе Хадера, - пятеро женщин и двое мужчин. Большинство из них были задержаны за нарушение визовых правил и трудового законодательства. Шестеро задержанных уже в ближайшее время будут отправлены в Киев, в отношении одной гражданки Украины до сих пор ведутся следственные действия и продолжается оформление "laissez-passer" - специального разрешения на пересечение международных границ. Как отметил старший офицер иммиграционной полиции Израиля Цви БАРБИ, в последние два года наблюдается заметная тенденция к уменьшению количества украинских граждан, у которых возникают проблемы с израильской Фемидой. Ц.БАРБИ склонен связывать позитивную тенденцию с тем, что благодаря массовости явления трудовой миграции, украинцы стали лучше ориентироваться в аспектах международного законодательства, лучше знают и отстаивают свои права и пытаются оградить себя от попадания в затруднительные ситуации, находясь на заработках за рубежом. Не в последнюю очередь, считает Ц.БАРБИ, повышению общей информированности способствуют разъяснительные консультации, которые проводят в Украине региональные Центры занятости.