Яценюк надеется, что новое соглашение Украины и ЕС будет подписано в 2008 г.

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что новое соглашение между Украиной и ЕС будет подписано в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЯЦЕНЮК выразил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Надеюсь, что 2008 год станет годом подписания нового базового соглашения”, - сказал министр.

Он отметил, что сейчас активно проходят переговоры между Украиной и Европейским Союзом. А.ЯЦЕНЮК отметил, что переговоры не могут быть очень скорыми.

“Это не вопрос одного дня”, - сказал он, заметив, что, конечно, на переговорах стороны имеют противоположные цели.

Вместе с тем, по словам министра, в целом переговорный процесс продолжается. Он отметил, что в середине сентября на саммите Украина-ЕС в Киеве стороны представят промежуточные доклады относительно состояния переговоров, а после саммита переговоры продолжатся в рабочем режиме.

Как сообщал УНИАН, 22 января Совет министров иностранных дел ЕС дал мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Украиной о новом усиленном соглашении, которое должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого завершается в начале 2008 года. Главным пунктом нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Однако, переговоры по этому вопросу могут начаться только после присоединения Украины ко Всемирной торговой организации.