Яценюк надеется, что новое соглашение Украины и ЕС будет подписано в 2008 г.

21:33, 17 июля 2007
Мир
706 0

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе

ЯценюкМинистр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что новое соглашение между Украиной и ЕС будет подписано в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЯЦЕНЮК выразил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Надеюсь, что 2008 год станет годом подписания нового базового соглашения”, - сказал министр.

Он отметил, что сейчас активно проходят переговоры между Украиной и Европейским Союзом. А.ЯЦЕНЮК отметил, что переговоры не могут быть очень скорыми.

“Это не вопрос одного дня”, - сказал он, заметив, что, конечно, на переговорах стороны имеют противоположные цели.

Вместе с тем, по словам министра, в целом переговорный процесс продолжается. Он отметил, что в середине сентября на саммите Украина-ЕС в Киеве стороны представят промежуточные доклады относительно состояния переговоров, а после саммита переговоры продолжатся в рабочем режиме.

Как сообщал УНИАН, 22 января Совет министров иностранных дел ЕС дал мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Украиной о новом усиленном соглашении, которое должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого завершается в начале 2008 года. Главным пунктом нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Однако, переговоры по этому вопросу могут начаться только после присоединения Украины ко Всемирной торговой организации.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter