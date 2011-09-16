Министр образования РФ: в Москве нет желающих учиться по-украински

Украинская диаспора не смогла найти желающих учиться в украинском классе в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО.

«Я считаю, что открыть такой класс было бы очень здорово. С точки зрения финансирования, помещения нет никаких проблем, но пока нет желающих в нем учиться», - сказал А.ФУРСЕНКО.

Он отметил, что Посольство Украины в России провело очень серьезную работу среди украинской диаспоры, но не нашло желающих.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента образования российской столицы Исаака КАЛИНЫ, пока есть только одна заявка от родителей, которые хотели бы, чтобы их ребенок учился в украинском классе.

Он подчеркнул, что открыть класс с украинским языком обучения легче всего, потому что всегда есть возможность найти учителей.

«Языки достаточно близкие», - отметил И.КАЛИНА.