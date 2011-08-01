США спасутся от дефолта за счет военных расходов

США урежут военный бюджет на 350 миллиардов долларов за 10 лет. Такое решение стало частью плана, предусматривающего сокращение госрасходов и увеличение потолка госдолга страны, одобренного 31 июля Бараком Обамой и лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе США.

О достигнутых договоренностях сообщается на сайте Белого дома.

Всего в ходе реализации двухэтапного плана госрасходы будут урезаны на 2,5 триллиона долларов. На первом этапе, который начнется непосредственно после одобрения Сенатом законопроекта, США урежут расходы на триллион долларов за десять лет.

Остальную часть сокращений - полтора триллиона долларов - предстоит одобрить до 23 ноября специально создаваемому для этих целей в Конгрессе комитету. На голосование вторая часть поправок в бюджет будет вынесена 23 декабря.

О том, какие еще области и программы, помимо оборонной, затронет сокращение бюджетов, не сообщается, замечает Лента.ру, но известно, что не будут урезаны расходы в социальной сфере и здравоохранении, в том числе, для людей старшего возраста.