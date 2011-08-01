Путин обещал похудеть на полкило

Премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в молодежный форум "Селигер-2011", пообещал его участникам похудеть на полкилограмма и освоить велосипед-тандем вместе с президентом Дмитрием Медведевым, сообщает Би-би-си.

Организатором ежегодного форума являются прокремлевское молодежное движение "Наши" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Свое обещание премьер дал участникам форума, собравшимся на стенде "Владимир Путин и здоровый образ жизни".