Путин обещал похудеть на полкило
20:09, 01 августа 2011Мир
2005
...и крутить педали с Медведевым
Премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в молодежный форум "Селигер-2011", пообещал его участникам похудеть на полкилограмма и освоить велосипед-тандем вместе с президентом Дмитрием Медведевым, сообщает Би-би-си.
Организатором ежегодного форума являются прокремлевское молодежное движение "Наши" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Свое обещание премьер дал участникам форума, собравшимся на стенде "Владимир Путин и здоровый образ жизни".
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