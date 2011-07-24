После аварии в Китае пересмотрят безопасность на железных дорогах

Китайские власти распорядились в самое ближайшее время укрепить меры безопасности движения скоростных поездов после аварии, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек и более 200 были травмированы, сообщает Би-би-си.

Авария произошла в результате столкновения двух поездов вблизи города Вэньчжо на востоке Китая в субботу.

После столкновения были отменены более 50 поездов.