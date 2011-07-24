После аварии в Китае пересмотрят безопасность на железных дорогах
16:59, 24 июля 2011Мир
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Погибли 35 человек
Китайские власти распорядились в самое ближайшее время укрепить меры безопасности движения скоростных поездов после аварии, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек и более 200 были травмированы, сообщает Би-би-си.
Авария произошла в результате столкновения двух поездов вблизи города Вэньчжо на востоке Китая в субботу.
После столкновения были отменены более 50 поездов.
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