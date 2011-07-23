Британская певица Эми Уайнхаус обнаружена мертвой в своем доме в Кэмдене, в северном Лондоне. Об этом со ссылкой на официальное заявление полиции, сообщаетAFP. Полицейские подчеркнули, что их вызвали в дом Уайнхаус медики. Причины смерти исполнительницы устанавливаются. Как известно, 28-летняя певица все годы своей карьеры испытывала серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем.

Последние новости о певице касались отмены ее европейских гастролей, намеченных на лето 2011 года. Тур начался с выступления в Сербии, на которое Уайнхаус вышла в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого менеджеры певицы приняли решение об отмене двух следующих шоу, а потом и всего турне.

Лента.ру