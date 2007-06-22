Тони Блэр раскрыл тайну своего политического долголетия

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который покинет свой пост 27 июня после десяти лет работы на этой должности, раскрыл тайну своего политического долголетия и успешной карьеры.

В интервью газете The Times он заявил, что традиционно на каждую программу Prime Minister’s Questions, которая еженедельно транслируется по британскому телевидению, где премьер-министр публично отвечает на вопросы членов парламента, надевал одну и ту же пару кожаных ботинок, купленную еще 18 лет назад.

"Счастливые ботинки" ручной работы, придававшие ему, как полагает Блэр, уверенности и помогавшие избегать каверзных вопросов, были произведены старейшей английской компанией по пошиву обуви Church. Тогда они обошлись нынешнему премьеру в 150 фунтов стерлингов (сейчас такая же пара стоит 290 фунтов).

По словам Блэра, за все время, пока он носил эти ботинки, на них всего лишь один раз пришлось сменить подметки. Британский премьер-министр, который является поклонником обуви Church, отметил, что "покупка дешевых ботинок является плохим примером экономии".

Газета The Times не исключает, что суеверия Тони Блэра связаны с его женой Чери, которая, например, приглашала в здание правительства специалиста по феншую, а во время поездки на мексиканскую Ривьеру Майя убедила мужа пройти курс так называемого ребефинга - специальной психотерапевтической методики, упражнения которой предполагали обращение к ветру и слияние с природой.

Лента.ру