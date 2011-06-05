Украина и Россия обсудили ситуацию в Приднестровье

Стороны приднестровского урегулирования в формате "5+2" решили официально возобновить переговоры 21 июня в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ по завершении встречи в Одессе со своим украинским коллегой Константином ГРИЩЕНКО.

«Мы - Россия и Украина, - отметил С.ЛАВРОВ, - занимаем особые позиции в этом процессе, поскольку наши две страны являются гарантами тех договоренностей, которые, мы надеемся, будут достигнуты в не столь далеком будущем. Содействовать их успеху нас обязывает то, что совместно с ОБСЕ являемся также посредниками в переговорах между Кишиневом и Тирасполем, миссию наблюдателей на которых осуществляют Евросоюз и США».

С.ЛАВРОВ подчеркнул: «Мы полны решимости возобновить процесс политического урегулирования, и с этой целью хотим договориться со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего с Кишиневом и Тирасполем, о том, чтобы на московской встрече 21 июня мы официально возобновили переговоры по политическому урегулированию в формате «5+2». Безусловно, решающая роль принадлежат сторонам, а нам придется немало потрудиться, чтобы сблизить их позиции. Дабы не возникла за столом переговоров ситуация, когда одни будут настаивать исключительно об унитарном государстве, а другие – только о независимом Приднестровье. Нужно искать компромисс».

Что касается позиции российской стороны, то министр иностранных дел РФ обозначил ее так: «Решение необходимо искать в рамках территориальной целостности Республики Молдова при гарантированном особом политическом статусе Приднестровья. Стороны, которые сядут за стол переговоров, должны рассматриваться равноправными участниками этого процесса. И договоренности нужно искать именно в этом русле».

По словам С.ЛАВРОВА, «мы с главой МИД Украины слушали по этом у поводу доклады специальных представителей двух министерств, которые этими вопросами занимаются. Накоплен достаточно серьезный материал с учетом позиций обеих сторон и внешних игроков. При этом каких-либо расхождений у нас с Украиной нет. Это позволяет нам рассчитывать, что удастся сформировать базу для возобновления переговоров».

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО акцентировал: «Мы заинтересованы, как и все участники этого процесса, в том, чтобы вернуться к формальному возобновлению переговоров в формате «5+2». С этой целью осуществлены контакты с Кишиневом и Тирасполем. Мы исходим из того, что принципиально имеется такое согласие, но мы, конечно, хотели бы, чтобы оно было в полной мере реализовано во время июньской встречи в Москве».

Как известно, накануне встречи министров иностранных дел Украины и России намечалась встреча К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВА в Одессе со коллегами из Молдовы и Приднестровья Юрием ЛЯНКЭ и Владимиром ЯСТРЕБЧАКОМ.