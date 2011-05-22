УЕП организовала Шевченковское вече в Праге
22:27, 22 мая 2011Мир
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Вокруг какой идеи объединяться?
Сегодня в Праге состоялось вече по случаю 150-летия перезахоронения Тараса Шевченко, которое организовала «Украинская европейская перспектива» (УЕП) и другие общественные организации украинцев в Чехии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЕП, его участники призвали власти Украины «идти в соответствии с Шевченковскими завещаниями» и объединять украинцев вокруг идеи формирования свободного, европейского и соборного государства.
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