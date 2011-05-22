УЕП организовала Шевченковское вече в Праге

Сегодня в Праге состоялось вече по случаю 150-летия перезахоронения Тараса Шевченко, которое организовала «Украинская европейская перспектива» (УЕП) и другие общественные организации украинцев в Чехии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЕП, его участники призвали власти Украины «идти в соответствии с Шевченковскими завещаниями» и объединять украинцев вокруг идеи формирования свободного, европейского и соборного государства.