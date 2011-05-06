Еврокомиссар изучит все угрозы, исходящие от восточных соседей

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ обещает изучить все возможные угрозы до предложения об отмене виз с восточными соседями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вчера на пресс-конференции по окончанию заседания Совета по сотрудничеству ЕС-Молдова, комментируя выводы доклада Европола, согласно которым, отмена виз для восточных соседей ЕС может повысить угрозы в области организованной преступности.

«Я уверен, что когда мы сможем подойти к завершению, чтобы рекомендовать странам-членам ввести безвизовый режим, будет большое внимание ко всем этим вопросам», - сказал С.ФЮЛЕ.

Вместе с тем он отметил, что не может прокомментировать сам доклад, поскольку не изучал его.

В то же время, по словам комиссара, Комиссия, осуществляя оценку исполнения Планов действий по либерализации визового режима, будет обращать внимание на все возможные угрозы.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Европол опубликовал доклад, в котором отмечалось, в частности, что введение безвизового режима с такими странами, как Украина, Молдова, Россия и Грузия может привести к росту наркотрафика, торговли людьми и увеличению контрабанды сигарет.