В ЕС считают выводы Европола об угрозах с востока преждевременными

В Европейском Союзе считают преждевременными выводы, содержащиеся в докладе Европола, относительно того, что введение безвизового режима с восточными соседями ЕС может представлять угрозу в области организованной преступности.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил источник в дипломатической службе ЕС.

«Факт, что есть риски безопасности. Но мы имеем План действий по либерализации визового режима. В нем уделяется внимание вопросам безопасности документов, пограничного управления и организованной преступности. И без выполнения этих обязательств не будет безвизового режима», - подчеркнул собеседник.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Европол опубликовал доклад, в котором, в частности, отметил, что введение безвизового режима с восточными соседями, такими, как Россия, Украина, Грузия и Молдова может привести к росту незаконного трафика наркотиков, контрабанды сигарет и увеличению случаев торговли людьми в ЕС.