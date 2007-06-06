Фидель Кастро дал первое послеоперационное интервью телевидению

Телевидение Кубы показало запись интервью, которое впервые дал Фидель КАСТРО в послеоперационный период.

Как передает ИТАР-ТАСС, на кадрах выглядящий очень бодро кубинский лидер беседовал с ведущим одной из популярных на острове телепрограмм.

Ф.КАСТРО посвятил свое первое телеинтервью в послеоперационный период итогам недавнего визита на Кубу генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама НОНГ Дык Маня. Значительную часть беседы кубинский лидер рассказывал о достижениях азиатской страны, время от времени приводя данные из справочного буклета, который держал в руках.

Ф.КАСТРО заверил также, что его состояние в послеоперационный период заметно улучшилось и уже не является государственным секретом.