Замначальника ГУ МЧС в Запорожской области поймали на взятке

Сотрудники СБУ при получении взятки задержали заместителя начальника Главного управления МЧС в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, основанием для проведения спецоперации по его задержанию стало установление факта создания чиновником «коррупционной схемы, в соответствии с которой предприниматели региона должны были платить взятки за ввод в эксплуатацию объектов недвижимости».

Операция по задержанию была проведена 5 апреля – в день получения очередной взятки от руководителя одной из фирм Запорожья.

«Чиновник был задержан спецподразделением СБУ вместе с предпринимателем. В ходе осмотра автомобиля на заднем сидении был обнаружен пакет с 20 тыс. грн. и бумажные конверты с названиями других объектов недвижимости Запорожья с деньгами на общую сумму 22 тыс. грн.», - сообщили в пресс-центре.

По материалам СБУ прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение или соединенное с вымогательством взятки).