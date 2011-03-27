Результаты замеров радиации на Фукусиме-1 назвали ошибочными

Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO в воскресенье заявила, что поступившие ранее сообщения об обнаружении в воде на одном из энергоблоков аварийной АЭС превышающего норму в 10 миллионов раз уровня радиации не соответствуют действительности, сообщает японская газета "Санкэй".

"Данные о содержании йода-134 в концентрации 2,9 миллиарда беккерелей на один кубический сантиметр были ошибочными", - заявил на пресс-конференции заместитель главы TEPCO Сакаэ МУТО, отметив, что были перепутаны элементы йод-134 и кобальт-56.

Как передает РИА Новости, ранее сомнения в данных замеров выразило Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA).

"У нас есть подозрения, что данные об уровне радиации были завышены", - говорится в заявлении NISA.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье проводившие замеры специалисты сообщили, что уровень содержания радиоактивного йода в воде на втором реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1" превышает норму в 10 миллионов раз. Персонал станции был эвакуирован.