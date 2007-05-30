Россия и Молдавия готовят сепаратный договор по Приднестровью?

Москва может сохранить и узаконить в той или иной форме свое военное присутствие в Приднестровье, а молдавское вино может вернуться в Россию уже этим летом. Это произойдет, если оправдается активно обсуждаемая молдавской оппозицией и властями Приднестровья, но официально неподтвержденная Кишиневом и Москвой информация о готовящемся подписании 10 июня на саммите СНГ в Петербурге нового соглашения по Приднестровью, пишет «Независимая газета» со ссылкой на данные западных СМИ.

Как сообщило на днях издаваемое в Бельгии и посвященное проблемам европолитики и европарламентаризма издание EU Observer, соглашение будет подписано «между делом», о чем Евросоюз, имеющий статус наблюдателя на переговорах по урегулированию приднестровского конфликта, поставят в известность post faсtum. Вчера пожелавший остаться неназванным источник «НГ», близкий к молдавскому правительству, эту информацию подтвердил. И сообщил, что документ, помимо особого статуса Приднестровского региона, предусматривает сохранение в Молдавии российского военного присутствия на ближайшее десятилетие.

Если президент Молдавии Владимир Воронин в ходе предстоящей в Санкт-Петербурге встречи с президентом России Владимиром Путиным действительно подпишет второй «план Козака» – соглашение об урегулировании приднестровского конфликта, которое молдавский лидер в 2003 году отказался подписать в последний момент – то, как заметил «НГ» источник в МИД РФ, платой за компромисс со стороны Москвы может стать снятие блокады на экспорт в Россию молдавского алкоголя. Для Кишинева это очень важно, так как российское винное вето существенно подорвало экономику маленькой республики.