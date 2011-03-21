Джамахирия требует созвать Совет Безопасности ООН
02:42, 21 марта 2011Мир
1648
Для обсуждения агрессии
Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН для обсуждения "франко-британо-американской агрессии", говорится в переданном по ливийскому телевидению заявлении ее Народного комитета по внешним связям.
Джамахирия считает себя вправе использовать для самообороны свою военную авиацию, поскольку, как говорится в заявлении, западные союзники сами нарушили Резолюцию 1973 Совета Безопасности об установлении над Ливией бесполетной зоны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter