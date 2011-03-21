Джамахирия требует созвать Совет Безопасности ООН

Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН для обсуждения "франко-британо-американской агрессии", говорится в переданном по ливийскому телевидению заявлении ее Народного комитета по внешним связям.

Джамахирия считает себя вправе использовать для самообороны свою военную авиацию, поскольку, как говорится в заявлении, западные союзники сами нарушили Резолюцию 1973 Совета Безопасности об установлении над Ливией бесполетной зоны.