В Ливии празднуют принятие резолюции ООН

Власти Ливии назвали резолюцию Совета Безопасности ООН, допускающую авиаудары по позициям войск Каддафи, "угрозой единству страны", сообщает AFP. С таким заявлением после заседания СБ ООН выступил замминистра иностранных дел Ливии Халед Каим. Принятая резолюция, по его словам, "призывает ливийцев убивать друг друга".

Он также выразил отдельную благодарность пяти странам, воздержавшимся при голосовании за резолюцию: России, Китаю, Германии, Индии и Бразилии.

В поддержку резолюции проголосовали 10 стран, в их числе США, Великобритания и Франция.

В ливийском городе Бенгази, находящемся под контролем оппозиции, после принятия резолюции СБ ООН начались массовые празднества, передает канал "Аль-Джазира". Вышедшие на улицы Бенгази люди размахивают флагами Франции, Египта, Катара и ОАЭ.

Документ предполагает запрет на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников Муаммара Каддафи немедленного прекращения огня, а также позволяет мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения насилия в отношении мирного населения Ливии. Из списка "необходимых мер" при этом исключено прямое военное вторжение, замечает Лента.ру.

В резолюции также содержится запрет на взлет и посадку любых ливийских самолетов и пересечение ими границ государств - членов ООН. Кроме того, предлагается заморозить все зарубежные счета ливийской национальной нефтяной корпорации (Libyan National Oil Corp.), связанной с Каддафи, а также Центробанка страны.