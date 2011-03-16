Запасная линия энергоснабжения почти проведена к аварийной АЭС

Компания-оператор поврежденных АЭС в японской префектуре Фукусима почти провела новую линию энергоснабжения, чтобы обеспечить систему охлаждения реакторов и хранилищ отработанного ядерного топлива электричеством, сообщает Associated Press.

По словам представителя компании TEPCO Наоки Цунода, планируется "скоро, как только возможно" обеспечить энергией аварийную АЭС, на энергоблоках которой после мощного землетрясения произошли взрывы и пожары. Однако представитель компании не назвал конкретного срока.

В течение 12-15 марта из-за отказа системы охлаждения на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, втором и третьем энергоблоках, взрыв и несколько возгораний на четвертом энергоблоке.