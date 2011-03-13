Ситуация на АЭС Фукусима-1 остается «стабильно сложной»

По состоянию на утро 13 марта с.г., согласно официальному сообщением МАГАТЭ, на площадке аварийной АЭС Фукусима-1 (Fukushima-Daiіchi) в Японии ситуация остается стабильно сложной. Об этом говорится в сообщении на сайте Госатомрегулирования Украины.

До сих пор на всех 3 аварийно отключенных энергоблоках (блоки №1-3) продолжаются работы по налаживанию штатного электроснабжения каналов безопасности реакторных установок, которые обеспечивают долгосрочный отвод тепла от активной зоны реакторных установок.

По данным Госатомрегулирования, на первом энергоблоке защитная оболочка реакторной установки остается целостной и продолжает находиться под избыточным давлением паро-газовой смеси, которая образовалась вследствие выкипания теплоносителя 1-го контура. Персонал станции продолжает проводить превентивные периодические сбросы избытка пара на площадку АЭС с целью сохранения целостности защитной оболочки реакторной установки.

Вечером 12 марта аварийно-ремонтной бригаде удалось открыть клапан на линии дозаполенения первого контура и подать к реакторной установке морскую воду в смеси с борной кислотой с помощью специальной передвижной насосной станции.

12 марта около 11 час. по киевскому времени из-за повторных толчков силой до 6,2 балла по шкале Рихтера разрушена одна из стен вспомогательного корпуса вблизи энергоблока №1 АЭС, что повлекло разрушение и взрыв ресивера водорода. 4 человека получили травмы, здание реакторной установки не повреждено.

Один рабочий получил дозу 10,63 рентгена во время открытии предохранителя клапана защитной оболочки для сбросов избытков пара (переоблучение).

На утро 13 марта, вследствие повторных толчков пострадали еще 3 работника станции.

Мощность дозы облучения на площадке АЭС Фукусима-1 постепенно растет и составляет от 4000 до 10000 мкР/год (фоновые значения – около 15-25 мкР/год). В местах радиоактивного загрязнения на площадке АЭС возле энергоблока №1 найдены изотопы радиоактивного йода и цезия, подтверждающие предварительные предположения о частичной разгерметизации топливных элементов в активной зоне блока №1 АЭС.

На утро 13 марта с.г. полностью завершено временное отселение жителей вокруг АЭС Фукусима-1: из 10-км зоны были отселены 30 тыс. лиц, из 20-км зоны – 170 тыс. лиц.

По сообщению Органа ядерного регулирования Японии авария на энергоблоке №1 АЭС Фукусима-1 была классифицирована согласно уровню 4 международной шкалы INES – «авария с частичным повреждением топлива без значительного риска за пределами площадки АЭС». По данным МАГАТЭ и Всемирной метеорологической организации, на площадке АЭС - слабый северо-восточный ветер со скоростью 0,5-2 м/с; по прогнозам такая погода останется на протяжении ближайших трех дней.

АЭС Украины работают в штатном режиме, контроль радиационной обстановки осуществляется в режиме он-лайн - повышения уровня мощности дозы гама-излучения на территории Украины не наблюдается.