Армия Каддафи приближается к столице повстанцев

Армия Муаммара Каддафи заняла город Марса-Брега на востоке Ливии, приблизившись к основному опорному пункту восставших - городу Бенгази. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Ранее сегодня представители мятежников признали потерю крупного нефтяного центра Рас-Лунуф.

Как отмечает в своем репортаже корреспондент Al Jazeera, правительственные войска Ливии теперь имеют неплохие шансы занять г.Бенгази - основной опорный пункт оппозиции, где проводит свои заседания Национальный совет Ливии, созданный повстанцами как орган исполнительной власти в Ливии. Его легитимность признала Франция, а сегодня, Лига арабских государств также приняла решение об установлении отношений.