Президент Франции предлагает нанести точечные удары по Ливии

Президент Франции Николя Саркози намерен предложить партнерам по ЕС нанести точечные авиационные удары по подконтрольной Муамару Каддафи территории Ливии, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей его партии.

Ранее Франция стала первой страной, признавшей Ливийский национальный совет, объединяющий противников Каддафи, в качестве законного правительства Ливии.

Со своей стороны правительство Германии скептически отреагировало на предложение Европейского парламента признать временное правительство Ливии, заявил государственный министр в МИД ФРГ Вернер Хойер.

"Полагаю, что сложившаяся ситуация недостаточно ясна для принятия формального решения", - заявил Хойер.

По его словам, структуры новых властей пока не имеют четких очертаний, отмечает Deutsche Welle.