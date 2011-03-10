Президент Франции предлагает нанести точечные удары по Ливии
Германия относится скептически
Президент Франции Николя Саркози намерен предложить партнерам по ЕС нанести точечные авиационные удары по подконтрольной Муамару Каддафи территории Ливии, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей его партии.
Ранее Франция стала первой страной, признавшей Ливийский национальный совет, объединяющий противников Каддафи, в качестве законного правительства Ливии.
Со своей стороны правительство Германии скептически отреагировало на предложение Европейского парламента признать временное правительство Ливии, заявил государственный министр в МИД ФРГ Вернер Хойер.
"Полагаю, что сложившаяся ситуация недостаточно ясна для принятия формального решения", - заявил Хойер.
По его словам, структуры новых властей пока не имеют четких очертаний, отмечает Deutsche Welle.