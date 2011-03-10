Родственник Президента Афганистана по ошибке убит солдатами НАТО

Двоюродный дядя Президента Афганистана Хаджи Яр Мохаммад Карзай убит по ошибке солдатами НАТО в родовой деревне Карз уезда Данд южной афганской провинции Кандагар.

Об этом сообщил РИА «Новости» по телефону глава провинциального совета Кандагара, сводный брат Президента Ахмад Вали КАРЗАЙ.

По его словам, "Яр Мохаммад погиб в ходе вытеснения талибов иностранными военными в деревню Карз, он был убит у себя дома из огнестрельного оружия". Из этой деревни происходит племенной клан Карзаев, принадлежащих к пуштунскому племени «поползай».

Пресс-секретарь губернатора Кандагара Залмай АЙЮБИ подтвердил гибель родственника Президента, однако отказался сообщить подробности произошедшего.

По данным собеседника агентства, в городе Кандагар сейчас проходят сразу три демонстрации протеста против убийства натовцами мирных граждан и родственника Президента.

Несколько дней назад глава Пентагона Роберт ГЕЙТС, посещавший Афганистан, и командующий силами НАТО генерал Дэвид ПЕТРЕУС публично принесли извинения Президенту Афганистана Хамиду КАРЗАЮ за убийство мирных жителей в провинции Кунар и заверили главу государства, что подобное не повторится.

Х.КАРЗАЙ в ответ заявил, что "одних извинений теперь мало и они больше приниматься не будут". Президент потребовал международных гарантий прекращения убийств мирных жителей в Афганистане.