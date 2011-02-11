В мире комментируют "белую революцию" в Египте

Глава Лиги арабских государств египтянин Амр Мусса приветствовал "белую революцию" в Египте. "Я с оптимизмом смотрю в будущее и возлагаю надежды на процесс создания национального консенсуса. Сейчас у страны есть хороший шанс", - сказал он в интервью телеканалу Аль-Арабия.

Один из лидеров египетской оппозиции, бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Барадеи приветствовал отставку Хосни Мубарака с поста президента страны, передает Associated Press. "Это лучший день моей жизни. Страна стала свободной после нескольких десятилетий притеснений", - сказал эль-Барадеи. Он выразил надежду, что процесс передачи власти будет "красивым".

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Президент Европарламента Ежи БУЗЕК считает, что отставка Президента Египта Хосни МУБАРАКА будет способствовать демократизации страны.

Об этом говорится в заявлении Президента Европарламента, переданном УНИАН.

«Сегодня голос народа Египта был услышан. Политическая ответственность восторжествовала, и решение, принятое Президентом МУБАРАКОМ должно упростить демократические преобразования без дальнейшей жестокости», - отмечается в заявлении Е.БУЗЕКА.

Президент Европарламента выразил убежденность в том, что сегодняшний день станет историческим днем для демократических изменений в стране.

Он поддержал стремления народа Египта к демократии и высказался за то, чтобы армия продолжала играть свою конструктивную роль в процессе демократизации страны.

«Это только начало длинного пути окончательных изменений: пути политического перехода, через конституционную реформу, свободные и плюралистические выборы, а также укрепление гражданского общества, пути к настоящей демократии участия для всех», - сказал Е.БУЗЕК.

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Израиль надеется, что отставка Хосни Мубарака не принесет перемен в его мирные отношения с Каиром. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный израильский деятель, "слишком рано говорить о том, как повлияет это на развитие событий. Мы надеемся, что переход к демократии в Египте произойдет без насилия и что мирное соглашение сохранится в силе".

Франция приветствует отставку Хосни Мубарака с поста президента Египта, как отважное и необходимое решение, заявил глава французского государства Николя Саркози. По его словам, Франция надеется, что новые египетские власти примут все меры для развития демократических институтов по итогам открытых и свободных выборов. Саркози отметил, что Франция полностью поддерживает ненасильственное продвижение египтян к свободе, и призвал египетское руководство провести реформы в кратчайшие сроки.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отставку президента Хосни Мубарака историческим поворотом. "Я радуюсь вместе с народом Египта", - сказала Меркель журналистам, выразив надежду, что новые власти Египта продолжат соблюдать положения мирного соглашения с Израилем, подписанного в 1979 году. "Мы надеемся, что будущее правительство Египта продолжит поддержание мира на Ближнем Востоке, уважая соглашение с Израилем и гарантируя его безопасность", - добавила Меркель.

Исламистская радикальная группировка ХАМАС приветствует отставку президента Египта Хосни Мубарака и поздравляет египтян с "победой революции". "Мы считаем отставку президента Мубарака началом победы египетской революции, которую мы полностью поддерживаем", - сказал в интервью агентству Франс Пресс представитель движения ХАМАС в секторе Газа Сами Абу-Зухри.