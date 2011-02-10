Медведев не встретил на Киевском вокзале ни одного милиционера

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ проверил обеспечение безопасности на Киевском вокзале в Москве, откуда уходит большинство поездов из российской столицы в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, российский Президент остался недоволен работой по обеспечению безопасности на Киевском вокзале, поскольку не встретил при входе ни одного сотрудника милиции. Кроме того, на вокзале не было установлено ни одной рамки металлоискателя.

Д.МЕДВЕДЕВА сопровождали руководители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры РФ.

В частности, Президент России зашел к директору вокзала и поинтересовался у него, как обстоят дела с безопасностью. «Где милиция, как контроль осуществляется, в зале никого нет. Они обязаны ходить», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, директор Киевского вокзала сообщил, что в здании установлены три поста охраны и 64 камеры видеонаблюдения.

После этого Президент России прошел в комнату дежурного и попросил сотрудника милиции объяснить, почему в зале нет ни одного милиционера.

В это время директор Киевского вокзала сообщил, что контроль на вокзале усилен, и, согласно специальному распоряжению, через каждые два часа дежурные вместе с милицией проводят проверки, осматривают подвальные помещения.

Д.МЕДВЕДЕВ также поручил Генпрокуратуре РФ усилить меры контроля на объектах «Российкой железной дороги».

Как сообщал УНИАН, после теракта в московском аэропорту «Домодедово» Д.МЕДВЕДЕВ дал поручения правительству и спецслужбам России по усилению мер безопасности на транспорте и объектах социальной инфраструктуры.