Менеджер Google избран представлять революционную молодежь Египта

Более 150 тысяч пользователей социальной сети Facebook проголосовали за наделение 30-летнего менеджера по маркетингу компании Google на Ближнем Востоке Ваиля Гонима (Wael Ghonim) полномочиями официального представителя революционной молодежи Египта для переговоров с властью, сообщает РИА "Новости".

Гоним был одним из организаторов "Дня гнева" 25 января этого года, который позже перерос в массовые протесты и столкновения по всему Египту. Он, вместе с другими активистами, через Facebook призывал молодежь выйти на улицу, чтобы изменить ситуацию в стране, однако на следующий день был арестован и провел 12 дней в заключении.

После освобождения он превратился в одного из лидеров "Молодежной революции" в Египте. В понедельник его восторженно встречали на площади Тахрир, где уже третью неделю продолжаются демонстрации с требованием перемен.

Среди записей в микроблоге менеджера, оставленных после его освобождения, содержатся слова благодарности в адрес Google и отказ давать комментарии зарубежным СМИ. Из-за массовых акций протеста, многие из которых координировались с помощью социальных сетей, в Египте некоторое время был отключен доступ к интернету. Во время поисков пропавшего менеджера Google предоставила египтянам обходной доступ к сервису Twitter.