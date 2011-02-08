Сбежавший от сомалийских пиратов украинец вернулся домой

Гражданин Украины, которому удалось бежать с захваченного сомалийскими пиратами судна MV Beluga Nomination, вернулся на родину. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Александр Дикусаров.

По словам Дикусарова, моряк вернулся домой еще 4 февраля. Его имя не называется. По данным газеты Сегодня, это второй помощник капитана, житель Измаила Дмитрий Т. "Когда меня не видели пираты, запрыгнул на шлюпку и уплыл", - рассказал он.

О том, что гражданин Украины бежал с захваченного пиратами судна, стало известно 31 января, поясняет Лента.ру. Сообщалось, что ему и гражданину Филиппин удалось бежать, когда датский фрегат Esbern Snare и патрульный катер Сейшельских островов, пришедшие на помощь, открыли огонь по пиратам. Моряков подобрал датский корабль.

Подробности переговоров с пиратами, которые ведет компания-судовладелец, не разглашаются. По всей видимости, они требуют выкуп.

О захвате в 100 километрах от Сейшельских островов судна MV Beluga Nomination стало известно в конце января 2011 года. В состав экипажа входили 12 человек - граждане Украины, России, Филиппин и Польши. Двоих моряков пираты застрелили, еще один, предположительно, гражданин России, погиб, когда спрыгнул за борт. Среди оставшихся в заложниках у пиратов членов команды есть еще один россиянин.