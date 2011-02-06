"Братья-мусульмане" заявил, что их требования не удовлетворены

22:11, 06 февраля 2011
Мир
1262

Десятки тысяч людей не расходятся

Десятки тысяч манифестантов по-прежнему занимают площадь Тахрир в центре Каира, несмотря на первые содержательные переговоры между властями и оппозицией, сообщает Би-би-си.

В ходе переговоров вице-президент Египта Омар Сулейман предложил создать комитет по конституционной реформе.

Представители оппозиции, в свою очередь, предложили немедленно отменить действующее в стране чрезвычайное положение.

Пресс-секретарь запрещенной до сих пор группировки "Братья-мусульмане" заявил, что правительство не удовлетворило большинство из требований.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter