"Братья-мусульмане" заявил, что их требования не удовлетворены

Десятки тысяч манифестантов по-прежнему занимают площадь Тахрир в центре Каира, несмотря на первые содержательные переговоры между властями и оппозицией, сообщает Би-би-си.

В ходе переговоров вице-президент Египта Омар Сулейман предложил создать комитет по конституционной реформе.

Представители оппозиции, в свою очередь, предложили немедленно отменить действующее в стране чрезвычайное положение.

Пресс-секретарь запрещенной до сих пор группировки "Братья-мусульмане" заявил, что правительство не удовлетворило большинство из требований.