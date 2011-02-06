"Братья-мусульмане" заявил, что их требования не удовлетворены
22:11, 06 февраля 2011Мир
1262
Десятки тысяч людей не расходятся
Десятки тысяч манифестантов по-прежнему занимают площадь Тахрир в центре Каира, несмотря на первые содержательные переговоры между властями и оппозицией, сообщает Би-би-си.
В ходе переговоров вице-президент Египта Омар Сулейман предложил создать комитет по конституционной реформе.
Представители оппозиции, в свою очередь, предложили немедленно отменить действующее в стране чрезвычайное положение.
Пресс-секретарь запрещенной до сих пор группировки "Братья-мусульмане" заявил, что правительство не удовлетворило большинство из требований.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter