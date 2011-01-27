Королевская в Давосе рассказала о трех приоритетах Украины

«Задача Украины – не перейти из посткризисной экономики в предкризисную». Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Давосе (Швейцария), где проходит ежегодный Международный экономический форум, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

«Я убеждена в необходимости двух приоритетных направлений экономической политики для Украины: стимулировании развития внутреннего рынка и постепенном замещении импорта продукцией отечественного производства», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, Украина упустила возможности, связанные с глобальными изменениями. «В 2010 году началось восстановление мировой экономики, и это давало Украине шанс продемонстрировать свой потенциал. Однако эту возможность украинское правительство не использовало. Поэтому 2011 год должен стать годом пробуждения украинской экономики», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как считает глава парламентского комитета, «мы не имеем права еще год просидеть у мирового экономического моря и ждать хорошей экономической погоды. Иначе есть опасность, что мы окажемся уже не на обочине развития, а в экономической пропасти, что повлечет за собой социальные протесты и политическую нестабильность. Украине нужна новая экономическая политика и новая экономика, которая сделает нашу страну конкурентной».

По информации пресс-службы главы парламентского комитета, одна из ключевых тенденций, которую мировые лидеры обсуждают в Давосе, это нестабильность глобальных рынков. Основатель форума Клаус ШВАБ на открытии сессии заявил, что посткризисная эра не должна стать предкризисной и необходимо извлечь уроки из случившегося. Комментируя его слова, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила слишком высокую зависимость Украины от внешних рынков.

«Поскольку Украина продолжает делать ставку на сырьевой экспорт, нашу экономику и в дальнейшем будет раскачивать от мировых потрясений. Я убеждена в необходимости трех приоритетных направлений экономической политики для Украины: стимулировании развития внутреннего рынка, постепенном замещении импорта продукцией отечественного производства, а также наращивании продукции конкурентного экспорта. Только за счет развития национального производителя и стимулирования внутреннего спроса Украина имеет шансы занять достойное место в мировой экономике 21 века», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В Давосе также обсуждается проблема изменений функций государства в посткризисном мире. «Эксперты обращают внимание на то, что украинское правительство очень неэффективно из-за высокой коррупции. И главный рецепт борьбы с этим явлением – дерегуляция рынка. В прошлом году парламент принял несколько важных документов, направленных на дерегуляцию бизнеса. В 2011 году власть должна обеспечить выполнение этих законов, чтобы вернуть доверие инвесторов и улучшить бизнес-климат в стране. Украине нужна экономическая свобода, а не экономическое рабство», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.