В МВД Латвии считают, что Лужков не достоин вида на жительство

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который подал прошение на предоставление ему вида на жительства в Латвии, не заслуживает этого статуса и, вероятнее всего, не получит его, заявила РИА Новостив понедельник глава МВД балтийской республики Линда Мурниеце. "Не заслуживает (статуса) из-за негативного отношения к нашей стране и, вероятнее всего, его не получит. У меня как у министра есть полномочия принимать такие решения, если не решится по-другому", - cказала Мурниеце.

В воскресенье вечером латвийский телеканал TV3 сообщил о намерении Лужкова получить вид на жительство в Латвии. По данным телеканала, прошение о предоставлении ему вида на жительство Лужков подал в конце прошлого года в латвийское посольство в РФ. В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии сообщили, что рассмотрение прошения экс-мэра Москвы может занять от 30 дней до четырех месяцев. Как отмечает латвийский интернет-портал Delfi, у бывшего московского градоначальника появилось законное основание на получение вида на жительство в Латвии, так как он инвестировал необходимую сумму - 200 тысяч латов (около 400 тысяч долларов) - в субординированный капитал Rietumu banka. Кроме того, у Лужкова в Латвии есть недвижимость. Первого июля 2010 года в Латвии вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые предоставляют право иностранцу претендовать на вид на жительство в Латвии, если он приобрел в стране недвижимость на сумму от 50 до 100 тысяч латов (от 100 до 200 тысяч долларов), либо зарегистрировал в стране фирму, или внес на банковский счет в Латвии 200 тысяч латов (400 тысяч долларов). Лужков, занимавший пост градоначальника Москвы более 18 лет, 28 сентября 2010 года был досрочно отправлен в отставку указом президента РФ "в связи с утратой доверия". В конце декабря в итоговом интервью руководителям трех российских федеральных каналов Медведев сообщил, что объясняет отставку Лужкова высоким уровнем коррупции в столице. По данным некоторых интернет-СМИ, в конце прошлого года Лужков подал документы на получение британской визы.