Мощный взрыв в центре ООН совершила женщина
01:14, 27 декабря 2010Мир
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Трагедия в Пакистане
Пакистанские власти подтвердили, что террористом, устроившим в субботу мощный взрыв в городе Кхар на северо-западе страны, была женщина.
В результате нападения смертницы на центр ООН по распределению продовольственной помощи в районе Баджаур погибли 43 человека.
Власти Пакистана распорядились временно закрыть пункты распределения гуманитарной помощи, которые находятся на северо-западе страны.
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