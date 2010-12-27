Мощный взрыв в центре ООН совершила женщина

Пакистанские власти подтвердили, что террористом, устроившим в субботу мощный взрыв в городе Кхар на северо-западе страны, была женщина.

В результате нападения смертницы на центр ООН по распределению продовольственной помощи в районе Баджаур погибли 43 человека.

Власти Пакистана распорядились временно закрыть пункты распределения гуманитарной помощи, которые находятся на северо-западе страны.