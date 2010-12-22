По данным МИД Польши, Лукашенко не выиграл выборы

Существует возможность того, что Александр Лукашенко не одержал победу на воскресных выборах президента Белоруссии, заявил в интервью "Газете Выборчей" министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"В соответствии с нашими данными, во время досрочного голосования за него проголосовали 30% избирателей, а в воскресенье это число выросло до 40%. Это наилучший результат из всех кандидатов, однако недостаточный для победы в первом туре", - приводит его слова Би-би-си.

По словам польского министра, "человек, который, по официальным данным, выигрывает выборы с таким преимуществом, не пойдет на жесткий разгон оппозиции, арест оппонентов и, что важно, их представителей".

По мнению Сикорского, задержание последних не позволило им подать жалобы на ход и результаты голосования.

"Если мы примем это во внимание, то действия Лукашенко становятся рациональными", - сказал глава польского МИД.

По предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах, набрав 79,67% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов Центризбирком обещает обнародовать через 10 дней.