Буш запретил выводить войска из Ирака

Президент США Джордж БУШ наложил вето на законопроект Конгресса, которым предусматривается начало вывода американских войск из Ирака. Как сообщает “Немецкая волна”, Дж.БУШ обосновал свое вето тем, что безответственно говорить врагу, когда начнется вывод войск, поскольку это приведет к еще большему хаосу.

26 апреля Сенат, а еще раньше Палата представителей одобрили законопроект, которым предусматривается выделение свыше 124 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане, однако при условии, что США начнут вывод войск из Ирака не позднее 1 октября этого года и завершат до апреля 2008 года.

Для преодоления вето Президента на этот законопроект обеим палатам Конгресса необходимо собрать большинство в две трети голосов. Однако такое развитие событий эксперты расценивают как маловероятное.