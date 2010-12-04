Хиллари Клинтон не будет президентом США
23:35, 04 декабря 2010Мир
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Лучше защищать права женщин и детей
Госсекретарь США Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на пост президента после окончания срока её полномочий в качестве главы внешнеполитического ведомства страны, сообщает Би-би-си со ссылкой на The Daily Telegraph.
Выступая перед студентами в Бахрейне, Клинтон сказала, что пост государственного секретаря США станет ее последней государственной должностью.
Она добавила, что хотела бы вновь заниматься юридической деятельностью, направленной на защиту прав женщин и детей.
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