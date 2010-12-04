Хиллари Клинтон не будет президентом США

Госсекретарь США Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на пост президента после окончания срока её полномочий в качестве главы внешнеполитического ведомства страны, сообщает Би-би-си со ссылкой на The Daily Telegraph.

Выступая перед студентами в Бахрейне, Клинтон сказала, что пост государственного секретаря США станет ее последней государственной должностью.

Она добавила, что хотела бы вновь заниматься юридической деятельностью, направленной на защиту прав женщин и детей.