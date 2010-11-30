"Братья-мусульмане" теряют влияние в парламенте Египта

Египетское оппозиционное движение "Братья-мусульмане", контролировавшее пятую часть парламента страны (88 мест), по результатам первого тура прошедших в воскресенье выборов не получает ни одного депутатского кресла в новом составе законодательного органа, сообщает Би-би-си.

По данным интернет-сайта группировки, 27 кандидатов все-таки попытаются пройти в парламент во втором туре, который пройдет 5 декабря.

Официально исламистская организация "Братья-мусульмане" не имеет права принимать участие в выборах, поэтому ее члены представлены на выборах как независимые кандидаты.

Наибольшее число голосов на выборах набрала Национально-демократическая партия, которую "Братья-мусульмане" обвинили в фальсификации результатов выборов.

Верховная избирательная комиссия Египта и МВД признают, что в ходе голосования имели место единичные нарушения, но отрицают, что они могли повлиять на результаты выборов.

Вместе с тем представители США заявили, что потрясены сообщениями о том, что египетские правоохранительные органы занимались запугиванием избирателей. В Госдепартаменте утверждают, что многочисленные нарушения, допущенные в ходе голосования, поднимают вопрос о честности проведенных выборов.

Официальные результаты выборов должны быть объявлены во вторник, однако ожидается, что правящая партия под руководством президента Хосни Мубарака одержит уверенную победу над конкурентами.