Местные выборы в Польше: испорчены свыше 10% всех бюллетеней

Избирательные комиссии признали недействительными свыше 3 млн. бюллетеней на последних выборах в органы местного самоуправления в Польше 21 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии (PKW), которыми владеет агентство.

Количество признанных недействительными бюллетеней колеблется от почти 3% до 12% в зависимости от места голосования, и составляет свыше 10% всех польских избирателей 38-миллионной страны.

Больше всего избирательных бюллетеней аннулированы на выборах в воеводские сеймики (аналог областных советов в Украине), где признаны недействительными свыше 1,7 млн. бюллетеней, или 12%.

В выборах в советы гмин (нет аналога в Украине) с населением меньше 20 тыс. аннулированы 2,78% голосов, в гминах с большим количеством населения – 5,45%, а в районные советы – 8,18%.

Директор юридической группы по организации выборов PKW Беата ТОКАЙ не смогла объяснить УНИАН такое большое количество аннулированных бюллетеней и не уточнила, сколько недействительных бюллетеней было обнаружено во время предыдущих выборов в органы самоуправления в Польше.

„Это на самом деле очень много в этом году... какая причина я действительно не знаю”, - сказала она.

Б.ТОКАЙ отметила, что ни одна политическая партия по этому поводу не высказывала претензий к PKW, заметив, что, согласно польскому законодательству, все жалобы рассматривает суд.

"Ни одна политическая партия не имеет к нам претензий", - сказала собеседник УНИАН.

В то же время депутат самой большой польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) Януш ВОЙЧЕХОВСКИЙ, который представляет Польшу в Европарламенте, в своем интернет-блоге не исключил, что результаты выборов могли быть сфальсифицированы в интересах "Польской селянской партии" (PSL).

По его данным, об этом может свидетельствовать значительно выше официальный результат PSL и ниже PIS по сравнению с данными экзит-пола на выборах в воеводские сеймики.

В частности, PIS, которой опрос TNS OBOP давал 27% голосов, получила 23%, а PSL получила 16% вместо прогнозируемых 13%.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Польше состоялись выборы в местные органы власти, на которых больше всего голосов избирателей получили представители правящей в стране с конца 2007 года партии "Гражданская платформа".

PSL, входящая в правительственную коалицию с РО, заняла третье место после PIS.

Лидер PIS Ярослав КАЧИНСКИЙ после обнародования официальных результатов выборов на прошлой неделе не заявлял о возможных фальсификациях из-за значительного количества аннулированных бюллетеней.