По данным экзит-полов, в парламент Молдавии проходят четыре партии

Согласно данным экзит-полов, в парламент Молдавии проходят четыре партии, но ни одна из них не получает большинства голосов избирателей, сообщает Би-би-си.

Всего в досрочных парламентских выборах участвовали 20 партий и 19 независимых кандидатов. Опросы избирателей на выходе проводили румынские и молдавские социологи.

По данным, полученным Румынским институтом анализа и стратегий (РИАС), Партия коммунистов во главе с бывшим президентом Владимиром Ворониным набирает 26%, Либерально-демократическая партия Молдавии (премьер-министр Владимир Филат) - 34,4%, Демократическая партия (бывший спикер Мариан Лупу) - 15,1%, Либеральная партия (и.о. президента Михай Гимпу) - 15,6 %. Остальные партии не преодолевают необходимого минимума в 4% голосов.

Согласно опросу молдавского Центра социологических исследований и маркетинга СBS-AXA, Партия коммунистов получает 33,8 %, Либерально-демократическая партия Молдавии - 32,2%, Демократическая партия 14%, Либеральная партия - 10%.

По данным молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после подсчета 15,6% протоколов лидирует Партия коммунистов, набрав 46,5% голосов, либерал-демократы - 23,6%, демократы - 13,5% и либералы - 6,5%.