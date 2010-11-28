МИД Украины подтвердил гибель 7 украинцев в катастрофе Ил-76

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель 7 граждан Украины - членов экипажа самолета Ил-76, разбившегося прошлой ночью в Пакистане.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Александр ДИКУСАРОВ, эту информацию украинским дипломатам подтвердили в грузинской авиакомпании Sunway.

«Среди погибших - командир, пилот, штурман, 2 авиатехника, бортинженер и бортрадист», - сказал пресс-секретарь.

Он также сообщил, что украинские дипломаты в Пакистане уже выяснили фамилии погибших украинцев и в ближайшее время свяжутся с ихними родственниками.

По словам А.ДИКУСАРОВА, этот вопрос находится на контроле Департамента консульской службы МИД.

Как сообщал УНИАН, катастрофа грузового самолета Ил-76 грузинской авиакомпании Sunway произошла сегодня ночью вскоре после вылета из пакистанского аэропорта Карачи. В результате падения самолета погибли 20 человек: кроме погибших на борту восьми членов экипажа еще, по разным данным, около 12 человек погибли на земле. Грузовой самолет, следовал в Судан.