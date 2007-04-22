В Москве под землю провалился перекресток

Рядом с Трубной площадью в центре Москвы произошел провал грунта. Как сообщили РИА Новостив городской Госавтоинспекции, на пересечении Трубной улицы и Колокольникова переулка просело дорожное покрытие площадью примерно 10 на 30 метров.

Агентство "Интерфакс" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что площадь провала составила от 150 до 200 квадратных метров.

По предварительным данным главного управления МЧС по Москве, причиной провала стали ремонтные работы, во время которых был поврежден водопровод, в результате чего вода подмыла грунт. Источник "Интерфакса" сообщил, в свою очередь, что дорожное полотно провалилось из-за выхода из труб реки Неглинки.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Лента.ру. С помощью сотрудников милиции и дорожно-патрульной службы с места происшествия эвакуирован весь автотранспорт. Движение по Трубной улице и Колокольникову переулку перекрыто в обе стороны.