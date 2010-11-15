Качиньский попросит США помочь расследовать катастрофу Ту-154

Ярослав Качиньский, брат погибшего в апреле 2010 президента Польши Леха Качиньского, намерен попросить помощи в расследовании трагедии Ту-154 у США, пишет Газета.ру со ссылкой на сайт Interia.

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Качиньский в своем письме американскому Конгрессу попросил оказать содействие в расследовании данного дела, так как нынешний его ход политика не устраивает.

Ряд представителей правительства Польши уже высказали крайне негативную точку зрения на такую инициативу Качиньского, назвав ее «скандальной» и «близкой к предательству».