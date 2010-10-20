В Европарламенте - 6 проектов резолюции по Украине

Европейский парламент на заседании в четверг, 21 октября, планирует одобрить резолюцию по Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно сайту Европарламента, на сегодня представлены 6 разных проектов резолюции от разных политических групп Европарламента.

Наиболее критичным является проект резолюции, подготовленный представителями группы народных партий.

В нем, в частности, предлагается выразить обеспокоенность ростом недемократических и авторитарных тенденций в Украине, концентрацией власти и попытками монополизации власти одной политической партией, вмешательством СБУ во внутренние политические дела, растущим количеством обвинений в возможных фальсификациях на предстоящих местных выборах, а также обвинений в давлении на СМИ, сообщениями неправительственных общественных организаций о жестоком срыве акций протеста. Кроме того, «народники» предлагают призвать украинские власти удержаться от назначений на государственные посты людей, которые могут иметь конфликты интересов, а также призвать к проведению конституционной и судебной реформы.

Обеспокоенность ситуацией в СМИ и предстоящими выборами предлагается в разной форме выразить практически во всех проектах резолюции, представленных депутатами. Только группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов в своем проекте резолюции предлагает лишь выразить надежду на то, что местные выборы пройдут свободно и честно.

В той или иной степени во всех проектах резолюции предлагается отметить важность усиления отношений между Европейским Союзом и Украиной. При этом в проекте резолюции, представленном группой Европейских консерваторов и реформистов предлагается отметить право Украины подать заявку на членство в ЕС, в проекте группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов предлагается приветствовать заявления лидеров Украины о стремлении к евроинтеграции; группа Альянса либералов и демократов предлагает признать Украину европейской страной, группа объединенных левых – поддержать европейские стремления украинцев; группа «зеленых» - подчеркнуть важность усиления европерспективы Украины, а группа народных партий – подчеркнуть важность сотрудничества в «Восточном партнерстве», а также важность создания безвизового режима и зоны свободной торговли, при условии выполнения Украиной необходимых требований.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Европарламент проведет дебаты по Украине с участием Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, а голосование резолюции состоится 21 октября.