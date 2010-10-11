В парламент Киргизии пройдут 5-7 партий

По предварительным данным, после подсчета 25,03% голосов избирателей в парламент Киргизии проходят пять партий.

Данные о результатах голосования поступили с 584 избирательных участков из 2333.

Как сообщал УНИАН, воскресенье в республике прошли выборы в однопалатный парламент страны.

В настоящее время лидирует оппозиционная партия "Ата-Журт" (10,34%). Второе место по прежнему держит социал-демократическая партия (СДПК) (8,06%), на третьем партия "Республика" (6,97%), затем идут "Ар-Намыс" (6,91%) и "Ата Мекен" (6,1%). Еще две партии близки к пятипроцентному барьеру.