В парламент Киргизии пройдут 5-7 партий
00:19, 11 октября 2010Мир
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Подсчитано 25 процентов голосов
По предварительным данным, после подсчета 25,03% голосов избирателей в парламент Киргизии проходят пять партий.
Данные о результатах голосования поступили с 584 избирательных участков из 2333.
Как сообщал УНИАН, воскресенье в республике прошли выборы в однопалатный парламент страны.
В настоящее время лидирует оппозиционная партия "Ата-Журт" (10,34%). Второе место по прежнему держит социал-демократическая партия (СДПК) (8,06%), на третьем партия "Республика" (6,97%), затем идут "Ар-Намыс" (6,91%) и "Ата Мекен" (6,1%). Еще две партии близки к пятипроцентному барьеру.
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