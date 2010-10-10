В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах, проходивших в воскресенье.

Как передает РИА Новости, эти выборы должны стать важнейшим этапом в легитимации властных институтов Киргизии после того, как в апреле президент Курманбек БАКИЕВ покинул страну и написал заявление об отставке, власть перешла к временному правительству, а парламент страны был распущен.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) должны изменить государственное устройство страны, превратив ее из президентско-парламентской в парламентскую республику: роль президента станет в основном представительской, зато возрастут полномочия парламента и премьер-миистра.

По данным Центризбиркома за три часа до закрытия участков, в голосовании приняли участие около 45% электората (итоговые данные по явке избирателей Центризбирком обещает обнародовать в течение ближайших часов).

Выборы проходят по партийной системе, и на них не существует порога явки.

На 120 мест в парламент претендуют 29 партий. Чтобы получить депутатские мандаты, каждой партии необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, а также получить одобрение более 0,5% электората в каждой из семи областей страны.