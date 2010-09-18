В Астане произвел вынужденную посадку турецкий самолет

Пассажирский самолет турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Стамбул - Пекин, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астаны (Казахстан).

Как сообщает Газета.ру, оперативный дежурный департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны заявил, что решение о посадке было принято из-за обнаружения в салоне неопознанных электронных устройств.

«В субботу самолет турецких авиалиний, на борту которого находились 245 человек, запросил вынужденную посадку в нашем аэропорту, нам сообщили, что в самолете обнаружены два неопознанных электронных устройства», – сообщил дежурный.

Он отметил, что посадка прошла успешно. Сотрудники спецслужб и МЧС Казахстана осмотрели самолет и изъяли два электронных устройства, которые вызвали подозрение у экипажа. «Никто не пострадал, самолет после почти часовой стоянки в аэропорту Астаны вылетел с пассажирами в Пекин», – добавил дежурный.

Изъятые устройства переданы казахстанским спецслужбам.