Генсек НАТО сделал несколько предложений Евросоюзу

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН предлагает Евросоюзу усилить сотрудничество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек НАТО заявил вчера на пресс-конференции.

«Я внес несколько предложений Евросоюзу», - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что среди этих предложений, в частности, усиление сотрудничества Евросоюза со странами – членами НАТО, которые в то же время не являются членами ЕС, и, в частности, с Турцией.

Так, по словам А.Ф.РАСМУССЕНА, он предложил Евросоюзу заключить соглашение между Европейским оборонным агентством и Турцией.

Кроме того, генсек НАТО предложил Евросоюзу рассмотреть возможность подключения к управлению военными операциями ЕС в третьих странах, которые не являются членами Евросоюза, однако принимают в них участие.

А.Ф.РАСМУССЕН также приветствовал намерение лидеров ЕС на заседании Европейского Совета, который состоится 16 сентября, обсудить, в частности, вопрос сотрудничества с НАТО.