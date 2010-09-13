Азаров: или у нас будет равное соглашение, или его не будет вообще

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС должно быть подписано исключительно на равноправных условиях.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время встречи с председателем Народного Собрания Республики Болгария Цецкой ЦАЧЕВОЙ.

«Мы настаиваем, чтобы соглашение о создании зоны свободной торговли было без всяких ограничений и изъятий и предоставляло равноправные возможности для обеих сторон. Или у нас будет соглашение о создании зоны свободной торговли на равноправных принципах, или его не будет вообще. У нас есть с кем торговать в мире на условиях ВТО», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на активную позицию Болгарии по поддержке евроинтеграционного курса страны, в частности в вопросе создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.