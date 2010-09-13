Грузия судится с Россией в Международном суде ООН

Сегодня в Международном суде справедливости ООН (ICJ) в Гааге начинается очередной раунд слушаний по иску Грузии к России, поданному еще в августе 2008 года.

Как сообщается на сайте ICJ, нынешние слушания будут посвящены "предварительным возражениям к компетенции суда, выдвинутым Российской Федерацией", передает Би-Би-Си.

Суть иска, проданного Тбилиси в Международный суд ООН 12 августа 2008 года, то есть сразу по окончании российско-грузинской войны, касается обвинений в адрес России в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь в иске идет не только о ситуации, сложившейся во время и после российско-грузинского конфликта, но и о предшествовавших ему событиях.

Грузия потребовала от ICJ "обеспечить защиту этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии", а именно: заставить Россию вывести войска с этих территорий, обеспечить возвращение туда грузинских беженцев и гарантировать им право на собственность.

Первые слушания состоялись уже в сентябре 2008 года, и в принятом тогда решении Международный суд ООН ограничился лишь призывом к обеим сторонам "воздержаться от актов расовой дискриминации и их поддержки", однако принял иск к дальнейшему рассмотрению.

В декабре 2009 года Россия подала возражения к иску Грузии, которые сводятся к оспариванию юрисдикции ICJ.

Как следует из документов Международного суда ООН, представители России в ходе нынешних слушаний попытаются показать искусственную привязку грузинских требований к Международной конвенции о расовой дискриминации.

Однако на прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую "право возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома на всей территории Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию", и грузинская сторона надеется, что эта резолюция поможет им при рассмотрении иска в Гааге.

В понедельник в Гааге выступят российские представители, во вторник – грузинские. Затем в среду слово будет вновь предоставлено делегации России, а в пятницу – Грузии.

Вынесение решения Международным судом ООН можно ждать уже через две недели после окончания нынешнего раунда слушаний.