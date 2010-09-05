Европарламент призывает расследовать смерть журналиста в Беларуси

Председатель Европарламента Ежи Бузек призвал белорусские власти провести тщательное и открытое расследование обстоятельств смерти оппозиционного журналиста Олега Бебенина, сообщает Радио "Свобода". В обнародованном сегодня заявлении председатель Европарламента выражает соболезнование близким и друзьям Бебенина и отмечает, что основатель и руководитель «Хартии-97» боролся за построение более демократической Беларуси.

3 сентября Олега Бебенина нашли повешенным на своей даче под Минском В качестве основной версии случившегося, следствие рассматривает самоубийство.

Коллеги журналиста не верят этой версии.