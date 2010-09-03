В правительстве Румынии начались масштабные перестановки, которые коснутся шести министров.

Как сообщает «Газета.ру», по словам премьера Эмила БОКА, соответствующее решение приняла правящая Либерально-демократическая партия Румынии.

По словам главы правительства, министра экономики Адриана ВИДЯНУ заменит Ион АРИТОН, министра финансов Себастьяна ВЛЭДЕСКУ – Георге ЯЛОМИЦАНУ, министра сельского хозяйства Михаила ДУМИТРУ – Валерий ТАБЭРЭ, министра труда Михая ШЕЙТАНА – Иоан-Нелу БОТИШ, министра связи Габриэла САНДУ – Валериан ВРЕМЕ и министра транспорта Раду БЕРЧАНУ – Анка БОАЖИУ.

Э.БОК признал, что на заседании партии обсуждался вопрос об отставке кабинета в полном составе, однако в итоге было принято решение ограничиться заменой ряда, в том числе ключевых, министров.

«В ближайшее время новый состав кабинета будет предложен на утверждение Президенту Траяну БЭСЕСКУ, который уже провел необходимые консультации и дал согласие на замены», – уточнил премьер.

Находящиеся в оппозиции социал-демократы сравнили перестановки в правительстве с попыткой «загримировать труп». Как сообщил журналистам лидер партии Виктор ПОНТА, осенью оппозиция вновь будет добиваться отставки кабинета Э.БОКА, который проводит политику «социального геноцида».

В июне в ходе голосования в парламенте по вопросу о вотуме недоверия правительства оппозиционным депутатам не хватило для его вынесения всего восьми голосов. Предложение было выдвинуто после того, как Э.БОК представил согласованный с Международным валютным фондом пакет антикризисных мер для спасения Румынии, оказавшейся, по его словам, «в самом тяжелом за последние 60 лет экономическом кризисе». Он предполагает снижение зарплат на 25%, пенсий – на 15%, а также свертывание социальных программ, сокращение сотен тысяч госслужащих и другие непопулярные меры.